Донецк, 7 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за прошедшие сутки подразделения ВСУ 402 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом на вечернем брифинге 6 июля на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Противник выпустил 10 шт. 122-мм артиллерийских снаряда, 116 мин калибра 120 мм и 142 мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики открывали огонь по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Спартак, Ясиноватая, Лебяжье, Жабичево, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Донецк (Петровский район и район аэропорта).

«В ходе артиллерийского обстрела получили повреждения 27 домостроений в н.п.: Докучаевск, Горловка, Зайцево, Старомихайловка и Петровском районе Донецка», — добавил Басурин.

Он также сообщил, что украинское военное руководство продолжает изыскивать способы задержки личного состава на позициях из-за отсрочки плановой замены.

«Очередным способом стала умышленная утрата командованием 30 бригады ВСУ документов военнослужащих, подлежащих демобилизации, и, как следствие, задержка их отъезда», — рассказал Басурин.

В военном ведомстве республики отметили, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.

«Так, в районе населенного пункта Красногоровка, 3 км от линии соприкосновения, отмечено местонахождение двух 122 мм САУ «Гвоздика». В районе Марьинки, 1 км от линии соприкосновения, выявлены артиллерийские огневые позиции двух 122 мм гаубиц Д-30. В районе населенного пункта Прохоровка, 13 км от линии соприкосновения, зафиксировано прибытие 14 танков и 26 БМП», — подчеркнул Басурин.

Он также сказал, что в г. Часов Яр местные жители устроили протест против пребывания военной техники ВСУ в городской черте.

«Так, в населенном пункте Часов Яр местные жители выступили с протестом против нахождения подразделений ВСУ в городской зоне и предложили вывести подразделения», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 — получили ранения.