Москва, 7 июля, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Банк России с 7 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ «ЕвроситиБанк» (Московская область, г. Мытищи), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с предъявлением налоговыми органами исполнительных документов о взыскании с «ЕвроситиБанкf» задолженности по своим обязательствам кредитная организация утратила платежеспособность.

Как отмечается, в начале июля 2016 года банк фактически прекратил свою операционную деятельность.

По величине активов «ЕвроситиБанк» занимал 245 место в банковской системе Российской Федерации.