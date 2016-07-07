Сухум, 7 июля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что покинет свой пост в том случае, если такое решение примет абхазский народ. Мнение народа покажет референдум, передаёт «Sputnik-Абхазия».

presidentofabkhazia.org Рауль Хаджимба

Хаджимба в ходе митинга, состоявшегося в Сухуме накануне, 6 июля, обратился к народу с речью. «Мы сделали этот шаг, чтобы объединить людей, создать условия действительного решения по судьбе главы государства, но оказывается, и это не нужно было», — сказал он.

По словам президента, референдум, по поводу отмены которого были сделаны громкие заявления, обязательно состоится.

«Я ещё раз повторяю, если вы все здесь стоящие и наше население, наш народ примет решение, чтобы Хаджимба ушёл в отставку, я приму его», — сказал он.

Хаджимба пообещал, что в случае, если народ поддержит его и он останется на посту главы государства, его борьба против негатива, накопившегося в Абхазии, будет продолжена. Президент подчеркнул, что никому его не запугать. Президент Абхазии высказал мнение, что организаторы референдума с самого начала не хотели, чтобы он состоялся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля у здания МВД Абхазии прошёл митинг оппозиции, требовавшей от президента отодвинуть референдум по вопросу досрочных выборов президента. Оппозиция пыталась взять здание МВД штурмом.

Плебисцит был намечен на 10 июля, но оппозиция, которая сама инициировала его, потребовала провести его в октябре. На голосование вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента республики Абхазии?»