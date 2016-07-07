Вашингтон, 7 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Против Хиллари Клинтон не будут выдвинуты обвинения в использовании в служебной переписке личного почтового ящика, расследование будет закрыто. Об этом заявила министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч, сообщает Reuters.

rebrn.com Хиллари Клинтон

Линч выразила согласие с рекомендациями Федерального бюро расследований о том, что дело будет закрыто, а обвинений выдвигаться не будет. Она уточнила, что расследование тщательно велось около года.

Ранее ФБР отказалось выдвигать против Клинтон официальные обвинения. По словам директора ФБР Джеймса Коми, кандидат в президенты США Клинтон действительно вела себя «крайне беспечно» по отношению к информации государственной важности.

Однако этого недостаточно для предъявления ей обвинения. Уголовное преследование ей больше не грозит: глава ФБР подчеркнул, что ни один компетентный прокурор не передаст это дело в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди и экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

Читайте также: Чиновник ООН, который мог дать показания против Клинтон, найден мертвымПосле этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 тыс. электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.