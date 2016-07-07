Москва, 7 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль новой серии «Союз МС» с экипажем Международной космической станции (МКС) успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз ФГ», сообщает «Роскосмос».

roscosmos.ru Запуск ТПК «Союз МС» на рокете-носителе «Союз-ФГ»

«Через 9 минут с момента старта ТПК «Союз МС» отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полетами (ЦУП) приступили к управлению его полетом», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пилотируемый корабль доставит экипаж на МКС через двое суток. Стыковка «Союза МС» со станцией запланирована на 9 июля 2016 года в 7:12 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым пилотируемым кораблём новой серии «Союз МС» стартовала с космодрома «Байконур» в ночь на 7 июля. На борту корабля находятся члены длительной экспедиции МКС-48/49 космонавт РОСКОСМОСА Анатолий Иванишин, астронавт ДжАКСА Такуя Ониши и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

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