Вашингтон, 6 июля, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил, что американские власти не намерены комментировать и изучать подготовленный в Великобритании доклад независимой комиссии о действиях правительства Соединенного Королевства при подготовке вторжения в Ирак в 2003 году. Об этом сегодня, 6 июля, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Джон Кирби.

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Он заявил, что власти США не собираются обращать внимание на доклад комиссии сэра Джона Чилкота о действиях правительства Соединенного Королевства при подготовке вторжения в Ирак. Вашингтон считает эту комиссию независимой структурой.

«Пусть британские официальные лица говорят о том, какие уроки они намерены извлечь из этого. Мы не собираемся рассматривать, изучать, делать анализ или суждения об этих выводах», — сказал Кирби.

Официальный представитель Госдепа добавил, что США сосредотачиваются на существующих вызовах в Ираке и Сирии, в частности, на борьбе с терроризмом, поддержки правительству Ирака и урегулирование конфликта в Сирии.

Напомним, ранее сегодня специальная комиссия в Великобритании обнародовала итоги расследования действий правительства страны при подготовке вторжения США и Британии в Ирак в 2003 году. Выводы комиссии не слишком отличаются от того, что мировая общественность знает уже 13 лет.

Комиссия Чилкота заключила, что правительство Её Величества под руководством премьер-министра Тони Блэра (Лейбористская партия) совершило ошибку, начав вторжение в Ирак. Решение о начале войны принималось на основании ложных разведданных и оценок, не было поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН. Вторжение в Ирак привело к тяжелейшим последствиям, которые ощущаются до сих пор.