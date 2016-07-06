Ташкент, 6 июля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Власти Узбекистана усилили контроль на границе с Казахстаном в связи с информацией о случаях заражения сибирской язвой. Об этом ИА REGNUM сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

bitrix-cdn.ru На границе

По его словам, диагноз «сибирская язва» подтвердился у восьми жителей Карагандинской области Казахстана, также поступила информация о случаях заражения сибирской язвой в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном.

Санитарно-эпидемическая обстановка в республике не вызывает опасений, поскольку не зафиксировано случаев заражения данной болезнью.

«Соответствующие службы также усилии работу по профилактике заболевания в Узбекистане, среди населения проводится разъяснительная работа», — отметили в ведомстве.