Гавана, 6 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. «Кубинские депутаты рассмотрели вопрос о необходимости контроля над концентрацией доходов в негосударственном секторе, поскольку именно в нём происходит самое значительное накопление имущества. Законодатели, собравшиеся в парламентской комиссии по образованию, культуре, науке, технологии и окружающей среде. проанализировали социальные и политические руководящие принципы, принятые Седьмым съездом Коммунистической партии. Представитель восточной провинции Гранма Мигель Лимия сказал, что частный сектор должен продолжать развиваться, но с необходимой долей социальной ответственности, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов, уплаты и безнаказанность тех, кто совершает такие преступления», сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

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Власти Кубы собираются легализовать малый и средний бизнес, сделав шаг к расширению свобод для частного предпринимательства в одной из последних коммунистических стран мира, комментирует ABC News. До сих пор правительство разрешало «индивидуальную трудовую и предпринимательскую деятельность» работникам нескольких сотен категорий, при которой запрещается нанимать дополнительных работников, писало ранее ИА REGNUM