Минск, 6 июля, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Белоруссия за январь-апрель 2016 года сократила экспорт калийных удобрений на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Белоруссии.

euroradio.fm Калийные удобрения

Общий объём экспорта за четыре месяца в пересчёте на 100% действующего вещества составил 1 млн 403,3 тысячи тонн. При этом среднеконтрактные цены на калийные удобрения составили $403 за тонну, что на 18,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. а цены на азотные удобрения составили — $500 за тонну, что на 22,1% меньше.

Основной объём экспорта хлоркалия пришёлся на страны дальнего зарубежья, куда было поставлено 1 млн 377 тысяч тонн. При этом поставки сократились на 21,8%. Поставки в страны СНГ увеличились в 1,6 раза — до 26,3 тысячи тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Александр Лукашенко, выступая на пятом «Всебелорусском народном собрании», заявил, что белорусская сторона готова к новому сотрудничеству с российской компанией по производству удобрений «Уралкалий».

По его словам, акционеры российской компании готовы объединяться с «Беларуськалием», и Минск не против этого. «Но на наших условиях. Условия нормальные для них», — подчеркнул глава постсоветской республики.

Напомним, что БКК была создана в 2005 году, объединив «Уралкалий» с «Беларуськалием» на паритетной основе. БКК было дано монопольное право на торговлю белорусским калием. В 2012 году между российским и белорусским предприятиями возник конфликт, и в декабре 2012 года было отменено монопольное право экспорта продукции «Беларуськалия», а в 2013 году «Уралкалий» прекратил продажи через БКК.