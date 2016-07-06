Каракас, 6 июля, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) обратилась с иском в прокуратуру штата Фалькон. Иск предъявлен оппозиционному блоку Круглый стол «Демократическое единство» по поводу нарушений в ходе сбора подписей за референдум по отставке Николаса Мадуро. Правящая партия обвиняет оппозицию еще в серии преступлений: подстрекательство к ненависти, заговор, фальсификация данных и документов, нарушения Уголовного кодекса, сообщает La Radio del Sur.

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Тем временем, в Венесуэле начались новые голодные бунты. Около 500 венесуэльских женщин прорвались через границу Колумбии в надежде найти в соседней стране продукты. По словам женщин, их семьи страдают от недоедания из-за острой нехватки в Венесуэле продовольствия и товаров первой необходимости, комментирует BBC. При этом, женщины были одеты в белое, пели национальный гимн Венесуэлы. В результате этого прорыва венесуэлкам удалось принести из Колумбии рис, сахар, муку, растительное масло и другие продукты и товары первой необходимости.