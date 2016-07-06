Марсель, Франция, 6 июля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер должен выйти в основном составе сборной Германии в полуфинальном матче Евро-2016 против французов, передает Süddeutsche Zeitung.

Doha Stadium Plus Qatar Бастиан Швайнштайгер

Тренер «бундестим» Йоахим Лёв планирует впервые на этом чемпионате Европы с первых минут выпустить на поле капитана команды.

Швайнштайгер практически выздоровел после травмы и в любом случае может играть в основе, заявил Лёв на пресс-конференции в Марселе. В четвертьфинальном матче против Италии хавбек получил повреждение колена. Однако он смог без проблем провести заключительную тренировку перед игрой с Францией.