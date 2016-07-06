Москва, 6 июля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Несколько дней назад Государственная Дума Российской Федерации внесла поправки в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Теперь законодательно устанавливаются требования к инвестиционным советникам, которые дают рекомендации клиентам на фондовом рынке. Они должны будут давать рекомендации в определенной форме и нести за это ответственность. К тому же, необходимо ставить в известность клиента о той выгоде, которую сам консультант получает при продаже того или иного инвестиционного продукта. Это поправки начнут работать через год.

Цитата из к/ф «Финансовый монстр». реж Джоди Фостер. 2016. США Ли Гейтс (Джордж Клуни), ведущий телепрограммы «Финансовый монстр»

Специально для ИА REGNUM ситуацию на рынке ценных бумаг прокомментировал известный международный эксперт, финансовый консультант Исаак Беккер:

В период кризиса профессия финансового консультанта особо востребована. Его товаром является ваша же мечта. Зачастую для этого используется изобретение многовековой давности: формула сложных процентов. Она позволяет воочию увидеть, как и когда эта мечта сбудется. Вам звонят на работу, домой, шлют приглашения на семинары: «Вы не хотите стать миллионером? Но ведь это так просто! Допустим, что вам 30 лет, есть сбережения где-то 5 тыс. «зеленых», если их правильно вложить и ежемесячно добавлять еще от $200 до $500в, то к пенсии (скажем, к 60 годам) можно быть уже состоятельным человеком и иметь от $500 тыс. до $1 млн»!

Так, при 9,5% годового дохода (его мы использовали в своих расчетах) получаются заманчивые величины. Можно «нарисовать» и больше, а можно и меньше. Как клиент захочет. Это искусство комбинации нескольких факторов не сложнее таблицы умножения. Люди, в основном, делают импульсивную покупку своей мечты — такой заманчивой и. оказывается. вполне реальной. Дальше начинаются будни: плохая доходность инвестиций (многолетний показатель в размере 9,5% для вложений в валюте — просто не реально, хотя это и не самое главное), затраты в первые 3−5 лет съедают весомую часть ваших денег (нужно платить тем, кто «привел» вас в страховую компанию, чьи продукты, как правило, продаются и сама компания должна на этом «что-то иметь»). Хотите разорвать договор и вернуть деньги — пожалуйста, но это будет, как правило, намного меньше того, что вы вложили. Про мечту уже никто не вспоминает. За 16 лет работы в сфере финансовых услуг мне не довелось видеть ни одного человека, который бы полностью выдержал участие в этом накопительном марафоне и остался бы им доволен.

Накопительные программы использует, как правило, люди среднего достатка или даже ниже. Но бесплатным советом не пренебрегают и весьма состоятельные люди. Вот один из наиболее распространенных примеров. У вас счет в хорошем европейском банке. Класть деньги на депозит, по существу, бесполезно. Ставки близки к нулю в лучшем случае. Что делать? Банк приходит нам помощь. Заметьте, совершенно бесплатно. Предлагают новый «интересный» структурный продукт, который, например, нацелен на рост европейского индекса или падение акций крупного банка. Могут посоветовать вложиться в фонд и вашего родного банка — «сейчас отличное время для этого». А могут предложить купить на 3−4 месяца акции одной ювелирной компании или нефтегазового гигант. При этом банк интересует исключительно своя выгода. На каждом предложенном варианте он тем или иным образом зарабатывает. Что будет с вашими вложениями, честно говоря, мало кого волнует.

Недавно на экраны вышел фильм «Финансовый монстр», где рассказывается о том, как проигравшийся в пух и прах инвестор захватил в заложники ведущего популярной финансовой программы, советом которого он крайне неудачно воспользовался. Это большая проблема. Газеты, журналы, интернет наводнены массой разнообразной информацией о личных финансах, инвестициях, возможностях быстрого обогащения и т.д. При этом никто не несет ответственности за достоверность информации (за исключением профессиональных СМИ), а также за результаты того, если кто-то ненароком воспользуется предложенным советом — информацией. На днях заметил, что на известном канале CNBC стали появляться предупреждения о том, что выступление того или иного эксперта является его личной точкой зрения и для принятия окончательного решения вам следует обратиться к профессиональному финансовому консультанту. На мой взгляд, это совершенно верно и, по всей видимости, в этом направлении нужно и двигаться дальше. Возможно, что практика рекламы и продвижения лекарственных препаратов может многому нас научить в этом деле. Принцип «Не навреди!» следовало бы чаще использовать и частным инвесторам».