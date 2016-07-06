Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Круизные лайнеры и паромы, которые вынуждены были пережидать шторм на подходах к Санкт-Петербургу, добрались до порта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 июля, в пассажирском порту Санкт-Петербурга.

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В город прибыл круизный лайнер Viking Star из Таллина, который должен был войти в порт еще в 7:00 сегодня. Лайнеры, которые должны были отбыть из Санкт-Петербурга еще накануне — Aidamar и Navigator of the Seas — также планируют своих отходы сегодня.

«Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Мы ожидаем, что завтра исходя из прогнозов погоды она уже не повторится», — сообщили в порту.

Паром Princess Maria, работающий на линии Санкт-Петербург—Хельсинки—Санкт-Петербург, тоже вернулся в северную столицу. Он должен был прибыть в Санкт-Петербург еще в 8:30.