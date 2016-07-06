Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в результате столкновения автомобиля Ford Focus с экскурсионным автобусом, в котором находились взрослые и дети, погибли три человека — водитель и два пассажира легкового автомобиля. Об этом сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и области.

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Авария произошла около 17:40 на пересечении улицы Евгения Ефета и Краснофлотского шоссе. «Водитель FordFocus при невыясненных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с экскурсионным автобусом, в котором в момент ДТП находилось 18 детей и 13 взрослых», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В результате аварии пострадало 4 человека, из них — двое детей. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира скончались на месте происшествия.

О происшествии также сообщают очевидцы в соцсетях. «Водитель погиб, судя по тому, как он на торпеде лежал… пассажир лежал на носилках, в автобусе все целы вроде…», — написал один из свидетелей аварии. «Группа детей стояла на остановке», — добавила другой очевидец.