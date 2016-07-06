Ухань, Китай, 6 июля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Сильнейшее наводнение произошло в Китае. Вышедшая из берегов река Янцзы затопила один из самых густонаселенных городов Поднебесной — Ухань. Об этом сегодня, 6 июля, сообщают китайские СМИ.

Влод Моне. Наводнение. 1897

Сильные осадки вызвали наводнение на реке Янцзы. Потоп разрушил 40 тысяч домов и вынудил покинуть свои дома 1,5 млн человек в 11 регионах Китая, расположенных по реке Янцзы. Почти 600 тысяч человек остались без крова.

Ущерб инфраструктуре нанесен колоссальный. По самым скромным оценкам экономические потери оцениваются почти в $6 млрд.

По предварительным данным в Ухане от наводнения погибли несколько десятков человек. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.