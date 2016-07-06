Нижний Новгород, 6 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области трое жителей Городца осуждены за торговлю наркотиками, которые они получали из Великобритании в обычных постовых отправлениях.

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Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, организатор преступной схемы через сеть интернет приобретал наркотики, оплачивая их электронной валютой.

Второй участник преступной схему должен был распространять наркотики в своем учебном заведении.

Третий наркоторговцам оказывал возмездные услуги, получая конверты с наркотиком на почте в Сормовском районе. Именно там он и был задержан с письмом из Великобритании. Оказывая помощь следствию, молодой человек изобличил своих соучастников.

Никто из преступников потребителем наркотических средств не являлся, ими двигала жажда заработать «легкие» деньги.

Приговором суда двое наркоторговцев получили по 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Третий, совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте, получил 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В апелляционных жалобах осужденные не согласились с размером назначенного наказания, сочтя его чрезмерно высоким. В июне 2016 года судебная коллегия по уголовным делам согласилась с позицией государственного обвинителя и приговор оставила без изменения.