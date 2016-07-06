Тирасполь, 6 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Проблемы, с которыми сталкиваются поставщики приднестровской плодоовощной продукции в Россию, стали предметом обсуждения на встрече руководителей профильных ведомств Приднестровья с помощником вице-премьера РФ, спецпредставителя президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина Дмитрием Лоскутовым и замглавы Россельхознадзора Юлией Швабаускене. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», на встрече отмечалось, что нормальным поставкам приднестровской продукции в РФ препятствует «фактор Кишинева и Киева».

Урожай яблок

Лоскутов отметил, что поставки зависят от выдачи Молдавией фитосанитарных сертификатов. «Как я понимаю, с приднестровскими сертификатами ПМР испытывает сложности с экспортом даже в Россию, хотя выработан механизм отличия сертификатов ПМР и РМ. Если бы экспорт не шел через территорию Украины, таких проблем не возникало. Во многом здесь есть фактор Кишинева и Киева», — сказал помощник Рогозина.

«Для коллег из РМ выдача молдавских сертификатов зачастую становится элементом шантажа», — подчеркнула министр юстиции ПМР Ольга Зварыч.

Глава Минсельхоза ПМР Светлана Тимотина напомнила, что в 2014 году министерство заключило два протокола с Россельхознадзором. В ведомстве подготовили реестр приднестровских сельхозпроизводителей, имеющих право осуществлять экспорт своей продукции в Россию. «В конце 2014 года представители Россельхознадзора побывали в Приднестровье, посетили наши аграрные предприятия, провели мониторинг их деятельности, анализ лабораторного оборудования, а также условия хранения продукции, идущей на экспорт в РФ», — рассказала Светлана Тимотина, добавив, что «сегодня взаимодействие налажено, а все проблемы, возникавшие при реализации протокола, отрегулированы».

Вместе с тем, по словам Тимотиной, для «более оперативного экспорта продукции из ПМР» предстоит устранить ряд недочетов, выявленных российской стороной. В частности, речь идет об улучшении контроля в области ветеринарии и фитосанитарии. «Мы договорились, что в рабочем порядке отработаем замечания, озвученные со стороны Россельхознадзора, чтобы улучшить деятельность наших предприятий, дать им возможность войти в реестр предприятий, осуществляющих экспорт в Россию», — пояснила министр.

Дмитрий Лоскутов между тем уточнил, что согласно данным, полученным из Федеральной таможенной службы России, «отмечен резкий рост регистрации предприятий Республики Молдова в Приднестровье, существенно нарастивших объемы экспорта плодоовощной продукции в Российскую Федерацию». «Мы понимаем, что, скорее всего, это молдавская или даже польская продукция. Поэтому необходимы совместные инспекции», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013—2014 гг. Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввоз в Россию основных позиций молдавского экспорта — алкогольной продукции, мяса, фруктов и овощных консервов — из-за их несоответствия требованиям безопасности. При этом под действие ограничений автоматически попала и Приднестровская Молдавская Республика. Власти Молдавии, тем не менее, расценили данные действия как «политические» и сочли их российским «ответом» на «евроинтеграционный путь» Молдавии и подписание Кишиневом соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже Россельхознадзор снял эмбарго для всех предприятий Приднестровья, а также выборочно для ряда предприятий Молдавии и Гагаузии. При этом в список предприятий, для которых снимались запреты, попали исключительно компании, близкие к Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), которых Москва открыто поддержала на парламентских выборах 2014 года и на башканских выборах в Гагаузии 2015 года, когда ПСРМ поддержала кандидатуру Ирины Влах. По данным молдавских СМИ, именно социалисты, а не специалисты Россельхознадзора, занимаются составлением списков предприятий, которым открывается доступ на российский рынок, что косвенно подтвердило само руководство ПСРМ, периодически хвастающее тем, как оно «решает проблемы» молдавских предприятий и граждан, которые «обращаются за помощью» к партии.

В августе 2015 года молдавские СМИ вскрыли «серые схемы» поставок фруктов в Россию в обход эмбарго. Молдавским экспортерам за взятки и без какого-либо осмотра выдавались все документы на поставку в РФ любой, в том числе несуществующей, плодоовощной продукции под видом «приднестровской». Позже в реэкспорте продукции из ЕС, в частности из Польши, были уличены и ряд молдавских и гагаузских компаний, для которых были отменены ограничения.