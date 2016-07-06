Москва, 6 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Москве вновь заговорили о проблеме мусора: власти города планируют сделать из несанкционированной свалки в Печатниках трассу для мотокросса. Экологи, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, положительно оценили данную инициативу, однако подчеркнули важность закрытия мусорных свалок в пределах города в принципе. Как заявила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, территория городских свалок прежде всего должна быть рекультивирована.

Colin Delaney Свалка

«Это тема поднималась давно, были разные предложения, например, сделать зеленый лес. В любом случае эта территория должна стать безопасной и рекультивированной. В первую очередь, нужно прислушаться к мнению жителей, что именно для них было бы интересно видеть на этом месте: озеленение или спортивный объект. Главное, чтоб все было безопасно», — заявила депутат МГД.

По словам координатора движения «Мусора.Больше.Нет» Анжелы Пиаже, свалки не могут существовать бесконечно, но их нужно закрывать. «Вначале нужно рекультивировать свалку по всем требующимся правилам, чтобы это не было формально оформлено. Теоретически, подобная мера в отношении свалки — возможна. Если свалка отслужила свои ресурсы и по всем правилам должна быть закрыта, то конечно, лучше рекультивировать», — считает Пиаже.

В свою очередь, председатель общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» Константин Курченков отметил, что для того, чтобы решить проблемы свалок, нужно перерабатывать отходы, но в России не хватает средств для создания индустрии по переработке.

«Все, что созидательно и вовлекает здоровый спортивный образ жизни — это всегда хорошо. В идеале все свалки нужно перерабатывать и утилизировать, чтобы их вообще не было. У нас для этого есть технологии, но нет целевых средств для создания индустрии по переработке», — отметил Курченков.

Он напомнил, что с 1 января 2017 года начнет действовать закон, согласно которому все предприятия России будут платить налог за экологический сбор. По его мнению, изменения в законодательстве будут направлены целевым образом на ликвидацию накопленного ущерба, на утилизацию упаковки и на создание индустрии по переработке отходов. «Когда мы научимся из отходов делать доходы, тогда и решится проблемы мусорных свалок. Ведь по всей страны выросли горы мусорных свалок, так как у государства нет целевых средств. Сегодня коммунального тарифа достаточно, чтоб собрать мусор во дворе и вывести на полигон. А вот на переработку тарифа недостаточно. Нужны целевые федеральные, региональные программы», — резюмировал Курченков.

Напомним, свалка в Печатниках образовалась несколько лет назад, в 2013 году ввоз отходов на нее был запрещен. Данная территория находится в городской собственности в категории земель общего пользования, при этом на кадастровый учет она не поставлена. Управа района неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о несанкционированном сбросе мусора, а также пыталась закрыть проезды на эту территорию. Но в 2016 году территория осталась неочищенной.

6 июля 2016 года глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предложил построить трассу для мотокросса после ликвидации свалки в этом районе.