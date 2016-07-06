Орел, 6 июля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Около 25 человек — рабочих завода «Дормаш», имущество которого на днях было арестовано приставами за долги — вышли на несанкционированный митинг к правительству Орловской области 7 июля.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

Рабочие потребовали от областных властей, наконец, решить проблему с невыплатой заработной платы.

К рабочим вышли депутат Госдумы Василий Иконников и начальник департамента промышленности Геннадий Парахин, сообщили «Орловские новости». Василий Иконников заявил, что полностью поддерживает рабочих, однако «руководство региона делает все, чтобы реанимировать предприятие». Парахин также отметил, что «по руководителям завода заведены уголовные дела, идет расследование. Запущена процедура финансового оздоровления предприятия. Принимаются меры по реализации имущества завода. Средства пойдут на зарплаты».

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах на некогда крупнейшем орловском заводе (кстати, он входит в перечень системообразующих предприятий региона) стало известно больше года назад. Летом 2015 года долг уже достиг 11 млн рублей. Рабочие били тревогу, власти обещали «принять все меры». В результате ситуация только ухудшилась, долги по зарплате выросли в несколько раз — весной прокуратура приводила данные о задолженности в 39 млн рублей. На данный момент на предприятии остались работать около 300 человек.

Весной СКР возбудил уголовное дело против гендиректора завода Вячеслава Гудкова. Он обвиняется органами следствия в том, что с 1 января 2014 года по 15 апреля 2014 года умышленно не уплатил ГУ УПФР в Орле и Орловском районе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на сумму более 10 млн рублей. Деньги, как считает следствие, он израсходовал на свои цели.

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На прошлой неделе Управление службы судебных приставов сообщило об аресте имущества «Дормаша»: согласно приведенным данным, общая сумма долга предприятия составляет более 260 млн рублей, только по зарплате рабочим долг руководства завода превышает 42 млн рублей. Тогда же приставы заявили о выплате рабочим первой части долга — пока на общую сумму в миллион рублей.

В этом году орловские власти похоронили надежды на возрождение другого некогда крупного предприятия — приборостроительного завода «Орлэкс». Предприятие стало банкротом еще в 208 году, однако продолжало работать. В 2014 году глава региона Вадим Потомский пообещал предприятие спасти, коллектив — сохранить. Был найден инвестор, который учредил ООО «Промтэкс» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей и разработал план вывода предприятия из кризиса, «Промтэкс» получал в аренду оборудование и технологическую документацию и брало на себя обязательства по обеспечению поставки материалов и комплектующих на работающие производства «Орлэкса». Немаловажным пунктом плана был постепенный перевод сотрудников завода в «Промтэкс». Однако в январе 2016 года стало известно — арбитражный суд признал незаконным решение о передаче в аренду компании «Промтэкс» производственных площадей предприятия, что фактически похоронило все надежды на возрождение завода.