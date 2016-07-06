Стокгольм, 6 июля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Стокгольмском арбитражном суде российская компания «Газпром» предъявила туркменскому госконцерну «Туркменгаз» иск на сумму около $5 млрд (321,33 млрд рублей) за поставленный в период с 2010 по 2015 годы природный газ. Об этом сообщило ИА «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

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В свою очередь «РосБизнесКонсалтинг» напомнил, что «Газпром» в январе 2016 года уведомил руководство «Туркменгаза» об одностороннем прекращении контракта и прекращении закупки туркменского природного газа из-за «серьезного нарушения контракта ГК «Туркменгаз».

«Если бы не было оснований для расторжения контракта, контракт нельзя было бы расторгнуть. Причины, по которой он был расторгнут, мы раскрывать сегодня не будем». Контракт был расторгнут, потому что на протяжении пяти лет «Газпром» вел переговоры с «Туркменгазом», но он так и не пошел на уступки», — заявил «РБК» источник в «Газпроме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года «Газпром» подал в арбитражный суд Стокгольма иск против «Туркменгаза», потребовав урегулировать спор о пересмотре цены на закупаемый в Туркмении природный газ. В январе 2016 года российская компания досрочно расторгла контракт с «Туркменгазом», обосновав это серьезными нарушениями, допущенными туркменским газовым монополистом. В свою очередь туркменская сторона обвинила «Газпром» в неплатежеспособности и нежелании выплачивать долг государственному концерну «Туркменгаз», а также в том, что российский холдинг якобы пренебрегает контрактными обязательствами.