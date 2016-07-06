Москва, 6 июля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Бывший сотрудник службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, осужденный к пожизненному заключению, этапирован из тюрьмы «Черный дельфин» в СИЗО «Лефортово». Об этом, как передают Вести.Ru, заявила его адвокат Ксения Костромина.

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«Я говорила с начальником СИЗО, он подтвердил, что Алексей (Пичугин) находится там» — сообщила защитница.

При этом Костромина добавила, что состояние экс-сотрудника службы безопасности «ЮКОС» хорошее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Пичугин получил пожизненный срок за организацию нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

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