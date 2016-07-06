Лондон, 6 июля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Глава комиссии, проводивший «Иракское расследование», Джон Чилкот заявил 6 июля, что Великобритания вторглась в Ирак, несмотря на то, что со стороны Саддама Хусейна не было угрозы, а также то, что существовала возможность мирного разрешения конфликта, сообщает The Independent.

Department of Defense Саддам Хусейн перед судом

С таким заявлением Чилкот выступил в Вестминстере при презентации результатов своего расследования, на которое ушло более семи лет. Он, в частности, подчеркнул, что свидетельства о наличии оружия массового поражения (ОМП) в его стране были поданы необоснованным образом британским правительством, добавив, что не было также проведено адекватной планирования периода, последовавшего за конфликтом.

«Перед расследованием стояли вопросы, было ли правильно или необходимо вторгаться в Ирак в марте 2003 года, и могло ли и должно ли было Соединенное Королевство лучше подготовиться к тому, что было после [боевых действий]», — отметил он.

«Мы пришли к выводу, что Великобритания посчитала нужным присоединиться к вторжению до того, как были исчерпаны мирные варианты разоружения. Применение силы на тот момент не носило характера последней меры», — продолжил он. «Мы также пришли к заключению, что оценки серьезности угрозы, представляемой ОМП Ирака, были поданы с такой уверенностью, которая не была оправдана».

«Несмотря на явные предостережения, последствия вторжения были преуменьшены, а планирование относительно Ирака после Саддам Хусейна носило полностью неадекватный характер», — добавил он.

Чилкот также отмечает, что в ходе расследования выяснилось, что юридические основания для военных действий в Ираке «были далеко не достаточными». Что же касается ОМП, Чилкот подчеркнул, что, согласно полученным сведениям, Ирак не располагал возможностью создать ядерное оружие.

Автор расследования замечает, что в сообщениях разведки присутствовала информация о ОМП, однако такие сведения не подкрепляют заявления официальных лиц о «больших запасах» и «срочной и растущей угрозе».

В работе Чилкота также упоминается, что Тони Блэр получал предупреждения относительно того, что вторжение в Ирак подтолкнет террористические группировки к активным действиям, а основные движущие силы хаоса в сегодняшнем Ираке «были явным образом определены еще до вторжения».