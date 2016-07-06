Мадрид, 6 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси и его отец Хорхе приговорены судом Испании к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает Reuters.

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Кроме того, суд приговорил Лионеля Месси за три налоговых преступления к штрафу в €2 млн. Отец футболиста оштрафован на €1,5 млн.

Отец и сын Месси впервые предстали перед судом по обвинению в неуплате налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах с гонораров, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.

Приговор не предполагает прямого отбывания наказания в тюремной камере. Он может быть обжалован в Верховном суде Испании.

Ранее Месси заявлял о том, что он не изучал контракты, полностью доверяя их своему отцу.