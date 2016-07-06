Екатеринбург, 6 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Свердловской области двоих жителей Каменска-Уральского обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, который осуществлялся при помощи сети интернет. За время преступной деятельности злоумышленники извлекли выгоду в размере шести миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

TBIT Торговля наркотическими веществами

По версии следствия, незаконной торговлей наркотиками подельники занимались в период с августа 2015 по март 2016 года. Организатором преступления является ранее судимый гражданин 1979 года рождения. С помощью интернет-магазина он приобретал наркотики и размещал их тайники. Вместе с ним распространением наркотиков занимался гражданин 1991 года рождения. Он обналичивал денежные средства через банковские карты.

Злоумышленники связывались с покупателями через интернет сайт, и после перевода средств на виртуальный кошелёк сообщали, в каком месте сделана «закладка» с наркотиком. В зависимости от дозы каждая сделка составляла от 1200 до 3400 рублей. Вырученные преступным путём средства подельники тратили на развлечения, дорогую выпивку и покупку украшений для своих женщин.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в марте 2016 года. По данным предварительного расследования установлено 13 преступных эпизодов. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в столице Среднего Урала в апреле текущего года была осуждена преступная группа, которая занималась незаконным сбытом наркотиков. В состав организованной преступной группы входили две женщины и двое мужчин. Женщины занимались закупкой наркотика, его фасовкой и созданием тайников для передачи наркотического средства и денег. Мужчины занимались доставкой наркотических средств на машине.

В итоге мужчины были осуждены к девяти и девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. А женщины в зависимости от роли и участия каждой в установленных преступлениях приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.