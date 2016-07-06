Магас, 6 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Более двух тысяч учеников в ингушской Назрани сядут за парты в новых школах. В городе идет строительство трех средних общеобразовательных учреждений и одной начальной школы. Эти меры помогут приблизить то время, когда все дети республики смогут учиться в одну смену. В прошедшем учебном году, как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в три смены учились воспитанники девяти школ.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде. 1859

Одна из новых школ возводится в Насыр-Кортском округе в районе Аби-Гув. В трехэтажном здании будут обучаться более 700 учеников. На строительство учебного заведения будет направлено 370 млн рублей. Еще одна школа на такое же количество школьников возводится в Альтиевском округе Назрани. Кроме того, строится здание средней школы №11 в Насыр-Кортском округе. В старых корпусах школы 1929 года постройки в две смены обучалось 546 детей. С введением в эксплуатацию нового корпуса станет возможным перейти с двухсменного на односменный режим обучения уже в текущем году.

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В декабре прошлого года началась реализация проекта по возведению начальной школы № 17 на 200 мест. Пока темпы строительства вызывают нарекания со стороны властей. Глава республики распорядился ускорить строительный процесс, увеличив количество бригад, и сдать школу в нынешнем году.

Отметим, что все учебные заведения возводятся на средства, выделенные по федеральным целевым программам «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009−2018 годы» и «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010−2016 годы».

Напомним, Ингушетия наряду с еще тремя субъектами Северного Кавказа — Дагестаном и Чечней — получила в 2016 году субсидии из федерального бюджета на создание новых школьных мест. Республике досталась самая большая сумма — около 929 млн рублей.

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В Ингушетии построят самую большую на Северном Кавказе школу