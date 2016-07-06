Анкара, 6 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Мэр турецкого города Кемер Мустафа Гюль, предложивший подарить семье погибшего в Сирии российского летчика Олега Пешкова дом, был вынужден покинуть ряды Партии националистического движения (ПНД).

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

Причину, по которой ему пришлось покинуть партию, мэр объяснил тем, что руководство партии подало жалобу на Гюля в дисциплинарный совет ПНД. Лидер националистов Девлет Бахчели воспринял инициативу однопартийца как «превышение своих полномочий».

Между тем Гюль ушел не один. В отставку ушли его супруга, члены городского совета Кемера от ПНД, а также еще 42 члена партии.

По словам градоначальника, предложение о подарке — его инициатива, к которой присоединились местные предприниматели из Ассоциации отельеров.

Из-за инцидента, связанного со сбитым в небе над Сирией российским самолетом, после которого последовали санкции со стороны Москвы, туристический рынок региона серьезно пострадал. Эксперты оценивают убытки в $15 млрд.