Ростов-на-Дону, 6 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила открытый конкурс на разработку новой маршрутной схемы. Стоить «выполнение научно-исследовательских работ по разработке схемы маршрутной сети общественного транспорта города» будет почти 5,2 млн рублей. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

rostovgortrans.ru Пассажирский автобус

Проект новой маршрутной сети городского общественного пассажирского транспорта будет разрабатываться на основе изучения пассажиропотоков. Будут учтены цели поездки горожан, дальность поездки, распределение спроса по часам дня, средняя маршрутная скорость транспортных единиц.

Победители также проанализируют инфраструктуру для осуществления внутригородских железнодорожных пассажирских перевозок, существующий график работы пригородных маршрутов, проходящих по территории донской столицы, инфраструктуру, обеспечивающую работу пригородных маршрутов, пропускную способность железнодорожных путей общего пользования с учетом городов-спутников Батайска, Аксая, Таганрога, Новочеркасска и других. В результате сравнительного анализа должны быть определены наиболее эффективные варианты решений.

Примечательно, что участником госзакупки не может являться организация, зарегистрированная в Турции.

Отметим, что уже одна из мер по разгрузке транспортных артерий города была предпринята. С главной улицы областного центра — Большой Садовой — убрали маршрутные такси. Теперь они курсируют по улице Красноармейской.

Напомним, что с 1 июня в донской столице вырос тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте. В автобусах и маршрутках он составляет 19 рублей за поездку, в электротранспорте — 17 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе-миллионнике только лишь в восьми автобусах работают кондиционеры. Летом в таком транспорте предпочитает ездить далеко не каждый житель.

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Добавим, что завершить работу над схемой планируется уже в сентябре, чтобы до конца года вынести её на общественные слушания. При разработке новой маршрутной сети общественного транспорта должны быть учтена потребность населения новых микрорайонов «Платовский» и «Суворовский» в транспортном обслуживании. Основной приоритет в новой сети будет отдан автобусам большой вместимости и электротранспорту.