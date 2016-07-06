Новосибирск, 6 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Председатель новосибирского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Александр Коваленин обратился к губернатору региона Владимиру Городецкому с просьбой сменить сенатора Надежду Болтенко.

болтенко.рф Новосибирского губернатора просят сменить сенатора в Совете Федерации

Как рассказал ИА REGNUM сам Александр Коваленин, поводом стало то, что сенатор поддержала «антинародный закон», который также называют «антисемейным».

«Мы видим, что Надежда Болтенко не координирует свою позицию в Совете Федерации с позицией исполнительной власти Новосибирской области. Мы видим, как это проявляется в сфере интересов нашей организации — в семейной политике. Самым ярким примером является присоединение Болтенко 30 марта 2016 года к числу инициаторов законопроекта об узаконивании «бэби-боксов» (964 592−6). (…) Другим примером является голосование Надежды Болтенко 29 июня 2016 года в Совете Федерации, которым она одобрила закон (законопроект № 953 369−6), объявивший преступной (с наказанием до 2 лет лишения свободы) массовую воспитательную практику — безобидные физические воздействия, которые, по статистике, использует больше половины родителей. Эта мера реализует требование «детской» стратегии Совета Европы запретить любые телесные наказания, говорит о неуважении сенатора к воспитательной практике собственного народа, вскормившего и её саму. В результате этой меры, даже и без воздействия родителей, каждый синяк или царапина, без которых не обходится активное детство, станут поводом для расследования», — подчеркивается в тексте обращения к главе Новосибирской области.

Представитель РВС также указывает, что, как очевидно, у Надежды Болтенко «не хватает необходимой для законодателя зрелости, чтобы понимать: методы воспитания не могут навязываться народу законодательством, а являются предметом выбора родителей» и отмечает, что «такая позиция не может быть позицией исполнительной власти Новосибирской области».

«Голосование официального представителя исполнительной власти Новосибирской области не может не сказываться на репутации органа исполнительной власти, который она представляет. Поэтому, мы считаем, что такая «отвязанность» сенатора от тех, кого она обязана представлять, недопустима, и просим Вас сменить Вашего представителя в Совете Федерации, обеспечить, чтобы Ваш представитель отражал Вашу позицию, которая, в свою очередь, должна соответствовать позиции народа», — сказано в заключении обращения.

Как уточнил ИА REGNUM Коваленин письмо уже передано в канцелярию губернатора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 июня около мэрии Новосибирска прошел одиночный пикет против законопроекта, направленного на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса. Принятие которого, мнению общественности, может привести к тому, что в тюрьме окажется половина граждан России.

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В частности, предлагалось декриминализировать такое преступление, как побои. Однако, уголовная ответственность сохраняется, если они совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство). Согласно документу, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы — «наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

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Несмотря на то, что одиночные пикеты прошли и в других городах России, 21 июня закон о декриминализации ряда статей УК Госдума приняла в третьем чтении.