Москва, 6 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Нефть свалилась за день с $50/барр к $47,5 по марке Brent. Конечно, сказывается и повышение числа буровых в США, и рост добычи в Нигерии, летнее усиление спроса. Но, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, они не привели бы к такому резкому падению за один день.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Последний раз такая сильная динамика была именно 24 июня, в день оглашения результатов референдума в Великобритании. Примечательно, что тогда цена была ниже $47, и эта отметка сейчас выступает как цель и поддержка для котировок. При этом возможна коррекция, многое будет зависеть от завтрашних (7 июля) данных о производстве и запасах черного золота в США», — пояснил Гойхман.

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Сегодня, 6 июля, важное событие — публикация протоколов прошлого, июньского заседания ФРС. Российский рынок пока не отыграл взлёт рисков и падение нефтяных цен. Пара доллар/рубль по этим же причинам способна подняться к 65−65,5 руб./доллар», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля цены на нефть умеренно снижаются после сильного падения накануне, поскольку на рынке сохраняются опасения, что решение Великобритании выйти из ЕС (Brexit) приведет к снижению спроса на черное золото. По состоянию на 07:46 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,33%, до $47,80 за баррель, нефть марки WTI — на 0,47%, до $46,38.