Вена, 6 июля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В ООН ряд стран выступил с предложением пересмотреть принципы использования в космосе ядерных источников. Инициатива выдвинута на фоне активизации российских разработок ядерной электродвигательной установки (ЯЭДУ) для космических аппаратов, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад, опубликованный Генеральной Ассамблеей ООН по итогам 59-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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В ходе сессии 25 государств, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия, Испания, Австралия, Бразилия и Канада, выдвинули инициативу по принятию набора руководящих принципов в обеспечение «Долгосрочной устойчивости космической деятельности», в которой в числе прочего предложили пересмотреть принципы использования ядерных источников энергии в космическом пространстве.

По их мнению, необходимо провести обзор рамок обеспечения безопасного использования ядерных источников энергии в космическом пространстве и «содействовать принятию имеющих обязательную силу стандартов с целью обеспечения ответственного использования ядерных источников энергии».

Издание отмечает, что, кроме России, в настоящее время никто не ведет разработок в этой области — в РФ ведется проект создания космического аппарата с ЯЭДУ к 2025 году. По словам одного из членов российской делегации на сессии ООН, вопрос использования ЯЭДУ будет обсуждаться в феврале 2017 года на сессии в Вене, в сентябре 2016 года пройдут консультации экспертов рабочей группы.

Официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков заявил, что Россия строго соблюдает существующие сегодня международные регламенты по использованию ядерной энергии. «Россия со своей стороны подписала все необходимые международные соглашения», — сказал он.