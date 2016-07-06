Манила, 6 июля, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Новоизбранный филиппинский лидер Родриго Дутерте, выступая перед журналистами, заявил, что Манила намерена стабилизировать отношения с Пекином и решить территориальный спор относительно островов в Южно-Китайском море исключительно мирным путем.

abs-cbn.com Президент Филиппин — Родриго Дутерте

«Я искренне желаю построить дружественные и добрососедские отношения с Китаем. Уверен, мы сможем договориться о создании совместных предприятий, которые позволили бы как Китаю, так и Филиппинам продуктивно использовать морские ресурсы», — заявил президент Филиппин.

Политик добавил, что переговоры могут начаться после оглашения решения международного суда, в который несколько лет назад обратились Филиппины. Таким образом новый президент страны продемонстрировал КНР, что он готов сесть за стол переговоров, пишет «Сина синьвэнь».

Пекин настаивает на нелегитимности судебного процесса по вопросам территориальных конфликтов в Южно-Китайском море и не признает его решения, которое будет озвучено 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 ноября на пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй в очередной раз заявил, что Пекин не намерен участвовать в каких-либо разбирательствах в связи с односторонним обращением Филиппин в международный арбитражный суд в Гааге.