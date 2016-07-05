Москва, 6 июля, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Московскую кольцевую железную дорогу (МКЖД) официально решено переименовать в Московское центральное кольцо. Об этом сообщил 5 июля руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Alpha du centaure Железная дорога

По словам заместителя мэра, пассажирское движение по Московскому центральному кольцу планируется запустить осенью 2016 года. В первый год эксплуатации планируется перевезти порядка 75 млн пассажиров, а к 2025 году ожидаемый пассажиропоток увеличится до 300 млн человек в год.

Лискутов отметил, что МКЖД станет полноценным вторым контуром метро и будет интегрировано в систему столичной подземки с помощью удобных транспортно-пересадочных узлов. Время работы Московского центрального кольца будет совпадать с графиком работы метрополитена — с 6:00 до 1:00, передаёт агентство «Москва».

На Московском центральном кольце планируется построить 31 транспортно-пересадочный узел, на всех станциях предусмотрена пересадка на городской общественный транспорт. Всего будет организовано 17 пересадок на 11 линий метро, в том числе на Третий пересадочный контур метро (Второе кольцо), а также десять пересадок на девять радиальных направлений железной дороги.