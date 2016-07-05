Сухум, 5 июля, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Президент Абхазии Рауль Хаджимба пошел на уступки оппозиции и временно отстранил от должности министра внутренних дел республики Леонида Дзапшба. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает агентство Sputnik-Абхазия.

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Сообщается, что в ходе столкновений у здания МВД Абхазии, президент Хаджимба вышел к протестующим и объявил, что в целях недопущения кровопролития он отстраняет от занимаемой должности министра внутренних дел Леонида Дзапшба на время расследования генпрокуратурой акций протеста оппозиций.

Напомним, сегодня абхазская оппозиция потребовала от президента Хаджимбы выполнения ряда требований, связанных с предстоящим референдумом по вопросу досрочных выборов президента Абхазии.

Недовольство оппозиции вызывает подготовка к референдуму о досрочных выборах президента Абхазии, который назначен на 10 июля. На референдум вынесен следующий вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента республики Абхазии?».

Оппозиция обвиняет действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбу в препятствовании проведению референдума. На съезде оппозиция подготовила требования к президенту и отправилась к зданию МВД.

Оппозиция требует от Хаджимбы отправить в отставку главу МВД, разрешить голосование на референдуме по открепительным удостоверениям и просроченным паспортам, открыть участки для голосования в России, предоставить оппозиции телеэфир, перенести референдум на октябрь или ноябрь этого года.

Стихийный митинг оппозиции собрался у здания МВД и протестующие попытались взять здание штурмом. Пока им это не удалось.