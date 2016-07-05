Минск, 5 июля, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Председателя Гостаможкомитета Белоруссии Юрий Сенько и гендиректор Таможенного департамента при Минфине Литвы Арунас Адоменас на встрече 5 июля обсудили актуальные аспекты взаимодействия таможенных служб двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможкомитета Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отмечается, особое внимание было акцентировано на вопросах функционирования пунктов пропуска и ускорении пересечения белорусско-литовской государственной границы.

«В частности, во время переговоров руководители обсудили проект системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на сухопутной белорусско-литовской границе», — информирует пресс-служба.

«Очередная встреча направлена на решение в рамках открытого диалога актуальных вопросов таможенного сотрудничества, а также обмена опытом практического взаимодействия таможенных служб обоих государств», — говорится также в сообщении.

Напомним, протяжённость границы Белоруссии и Литвы составляет 679 километров. На этом участке на сегодняшний день функционируют четыре международных автодорожных пункта пропуска: «Котловка», «Каменный Лог», «Бенякони» и «Привалка». Общая пропускная способность на белорусско-литовской границе составляет более 5 тысяч автомобилей в сутки.