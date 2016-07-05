Гиресун, Турция, 5 июля, 2016, 22:16 — ИА Регнум. На севере Турции у берега Черного моря рухнул вертолет. Об этом сегодня, 5 июля, сообщают турецкие СМИ.

Alan Wilson Вертолёт модели Sikorsky S-70 Blackhawk

Сообщается, что вертолет «Сикорский S-70» потерпел крушение недалеко от города Гиресун. На нем летел командующий бригадой жандармерии одноименной области Мустафа Догру с семьей и несколько других силовиков, также со своими семьями. Они летели в Гиресун на празднование Уразы-байрама.

Вертолет рухнул из-за плохих погодных условий. Догру и ещё один высокопоставленный военный, их жены и двое детей одной из семьи погибли. Ещё девять человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым уже высказали слова соболезнования родным и близким погибших.