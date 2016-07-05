Брюссель, 5 июля, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Бельгийский судья приговорил 15 членов одной из боевых ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ) — девять из них заочно — к 16 годам тюрьмы, передает The Telegraph. Их признали виновными в планировании заговора с целью терактов, в том числе в аэропорту Брюсселя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи и цветы у посольства Бельгии в Москве. Март 2016 года

22 марта террористы-смертники убили 16 человек в аэропорту Завентем и еще 16 в метро бельгийской столицы. Хотя суд подчеркнул, что непосредственной роли в атаках на Брюссель подсудимые не сыграли.

Шесть ответчиков предстали перед судом 5 июля после рейда бельгийской полиции в начале 2015 года в городе Вервье. Последний стал центром скопления возвращающихся из Сирии боевиков.

По мнению прокуратуры, группа из Вервье состояла в тесном контакте с Абдельхамидом Абаудом — одним из членов ИГИЛ (запрещено в РФ), подготовивших теракты в Европе, включая в Париже 13 ноября 2015 г.

Абауд был застрелен французской полицией спустя пять дней после парижских нападений.