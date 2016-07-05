Москва, 5 июля, 2016, 18:51 — ИА Регнум.



Алексей Саврасов. Хоровод в селе. 1873-1874

Пересмотр принципов территориального устройства России должен идти с учетом всех региональных и муниципальных особенностей, а защита интересов местных жителей должна стать главным требованием при проведении таких преобразований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев («Единая Россия»), комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о разработке правительством РФ нового территориального деления России.

«Пересмотр принципов территориального устройства должен идти с учетом всех региональных и муниципальных особенностей и главным требованием при этом должна стать защита интересов всех жителей», — заявил Кидяев. «Треть населения нашей страны до сих пор живут в сельской территории, занимаются сельским хозяйством и ведут привычный для себя образ жизни. Мы должны сохранить эти территории, обеспечить сельским жителям равные с горожанами условия и качество жизни», — подчеркнул парламентарий.

«Нельзя просто ликвидировать сельское поселение или муниципальный район и ждать, что качество жизни изменится само по себе. К сожалению, практика показывает, что в таких условиях присоединенные территории чаще всего замирают в своем развитии, так как все внимание уделяется центру», — говорит депутат.

Затрагивая вопрос дальнейшего развития территорий России, Кидяев подчеркнул, что должна существовать «общегосударственная программа развития городов и формирования на их базе, где это целесообразно, локомотивов социально-экономического развития», но, по его мнению, в то же время нельзя допустить «другую крайность и поддерживать одних за счет других».

Таким образом, «в единую стратегию развития должны быть включены не только крупные города, но и сельские поселения, небольшие поселки. Им надо помочь найти свою нишу, стать равноправными участниками региональной и федеральной модернизации», — отметил он.

Определенным подспорьем в этом процессе должен выступить закон «О стратегическом планировании», заметил депутат. «Он включает муниципалитеты в единую систему выработки государственной стратегии развития. На его основе сегодня идет разработка одного из базовых документов: Основ государственной политики регионального развития».

»Еще один важный документ — стратегия пространственного развития Российской Федерации. Он должен определить территориальную структуру экономики: куда необходим приток населения, где лучше развернуть производство», — продолжил парламентарий.

В целом же урбанизация — естественный процесс, который остановить невозможно, подчеркнул депутат, поэтому этот факт всегда учитывается в законотворческой деятельности. «Так, комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления подготовлен и доведен до принятия федеральный закон, дающий право в крупных городских округах создавать внутригородские районы. Это позволяет приблизить власть к населению, повышает управляемость муниципальным образованием», — отметил он.

«Принципы территориального устройства России были заложены еще в 1980-х годах прошлого века. Конечно, они нуждаются в пересмотре. Но при этом должны быть учтены интересы всех граждан России — как жителей больших городов, так и сельчан», — указал Кидяев.

1 июля на Московском урбанистическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что концентрация населения в крупных агломерациях является конкурентным преимуществом России, в связи с эти назрела необходимость разработать новое территориальное устройство.