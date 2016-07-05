Бухарест, 5 июля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску считает, что саммит НАТО в Варшаве станет провалом для Румынии. Об этом Бэсеску, который сейчас возглавляет партию «Народное движение» заявил в эфире бухарестского телеканала B1TV.

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По словам бывшего румынского лидера, главной ставкой саммита будет восточная граница НАТО и ЕС и безопасность стран Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и Турции.

«К сожалению, этот саммит станет провалом для Румынии, и я говорю это не из политических интересов, но потому что знаю, что Румыния не получит ничего, никакого прогресса по сравнению с саммитом в Уэльсе в 2014 году», — сказал Бэсеску.

Он напомнил, что в Уэльсе были приняты основные решения по противоракетному щиту, по выделению оперативного командного блока. «Следующим шагом мы должны были получить войска, которыми бы командовал этот блок, материально-техническое снабжение, танки, пушки, ракеты, все, что нужно для позиционного боя, ну и, собственно, военных», — сказал Бэсеску.

Тем временем, по его словам Черное море к настоящему моменту превратилось в «русское озеро», потому что «российская военная сила в этой зоне гораздо больше и превосходит морские силы НАТО». Этого, по словам Бэсеску, Россия добилась, «нарушив все установленные правила и обязательства» — в отношении Украины, Грузии, а также отказываясь уходить из Приднестровья.

«Первым, кто нарушил все правила, были русские, Российская Федерация. Они не соблюли ничего из того, что обещали, и тогда от нас требовалась сдерживающая реакция. Теперь они дошли до границ НАТО, и что нам, дожидаться, пока они вторгнутся в Польшу? Нет, НАТО была вынуждена реагировать. Если Путин будет форсировать события, он только развяжет гонку вооружений, в которой он вновь проиграет, потому что у него нет столько сил, как у Запада, если встанет вопрос об увеличении военных расходов», — подвел итог Траян Бэсеску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Румыния выступила с инициативой создания «союзного флота» НАТО на Черном море. По ее задумке, в состав флота помимо прибрежных стран НАТО Румынии, Турции и Болгарии вошли бы военные корабли США, а также Украины и Грузии. Обсудить румынскую инициативу планировалось на саммите НАТО в Варшаве.

Однако позже руководство Болгарии заявило, что их страна не планирует присоединяться к флоту НАТО в Черном море, поскольку не хочет войны в регионе, а заинтересована в сотрудничестве между государствами. Сделано это было непосредственно во время визита президента Румынии Клауса Йоханниса в Софию, что было расценено в Бухаресте как унизительный внешнеполитический провал Йоханниса. Сам румынский лидер поспешил заявить, что о создании флота НАТО якобы речи никогда и не шло.