Багдад, 5 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Ирака Мохаммед Салем аль-Габан подал в отставку из-за разрушительного теракта 3 июля в центре Багдада, в результате которого погибли по меньшей мере 175 человек, передает ABC News,

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Сегодня аль-Габан сообщил журналистам, что правительство не смогло скоординировать в Багдаде работу различных сил безопасности «в рамках единого плана».

По словам министра, премьер-министр Хайдер аль-Абади пока не принял его отставку.

Аль-Габан призывал полностью передать безопасность иракских городов под юрисдикцию МВД. Но предложенная им в 2015 году (когда он вступил в должность) реформа была отложена.

Ответственность за обеспечение безопасности Багдада делят между собой армия, федеральная и местная полиция. Министерство внутренних дел командует полицией.

В последние годы боевики почти на каждодневной основе осуществляют взрывы и теракты в и вокруг Багдада.