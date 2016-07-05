Рига, 5 июля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Латвийское оборонное ведомство планирует закупить боеприпасы для орудий гусеничных бронетранспортеров, сообщает LETA.

AlfvanBeem БТР Rarden

Как пояснили в пресс-службе Министерства обороны, ведомство известило правительство о том, что согласно межправительственному договору боеприпасы для орудий «Rarden» будут закуплены у Великобритании — они будут куплены из средств, предусмотренных в бюджете 2016 года.

Напомним, в сентябре 2014 года был заключен межправительственный договор о покупке имеющихся в пользовании вооруженных сил Великобритании 123 единиц техники. Бронетехника будет получена латвийской армией в период 2016—2020 гг. Сумма закупки — около 47,671 млн евро. Первые четыре гусеничных бронемашины были поставлены Латвии в сентябре 2015 года. До этого Латвия была единственной страной НАТО, не имевшей собственной бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.