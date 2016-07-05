Москва, 5 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

Правительство столкнулось с кризисом бюджетного управления — четкое планирование уступило место импровизации ведомств. Такое мнение высказал 5 июля корреспонденту ИА REGNUM директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова главы Минтруда Максима Топилина о том, что новые предложения Минфина и ЦБ о пенсионной реформе даже не обсуждались на уровне министерств.

«В распределении ролей между Минфином и «социальным блоком» нужно учитывать очень важное обстоятельство. Исходная проблема состоит в кризисе всей пенсионной системы и одновременно в кризисе бюджетного управления в целом», — заявил Кагарлицкий.

По словам политолога, за министерством финансов и так называемым «социальным блоком правительства» традиционно закрепились определенные роли, которые напоминают «классическую игру доброго и злого полицейского»:

«Минфин озвучивает наиболее радикальную версию неолиберальных реформ, а Минтруд начинает по этому поводу как-то вяло, или не очень вяло, возражать. В итоге принимается более умеренная версия реформы, которая в общем и целом соответствует стратегии Минфина, но представляет некий ее облегченный вариант», — пояснил Кагарлицкий.

При этом, несмотря на любые разногласия, стратегически позиции по вопросу развития социальной сферы у министерств полностью совпадают, считает Кагарлицкий: «Видно, что есть некоторые приоритеты — в том, чтобы сокращать государственные расходы на население и по возможности все коммерциализировать. Эти приоритеты общие как у «социального блока», так и у Минфина».

Тем не менее, по мере углубления социального и экономического кризиса управленческие риски начали серьезно возрастать. В результате власти начали терять уверенность, каковы будут все возможные потенциальные эффекты от их собственных решений, считает политолог:

«Когда, например, Топилин говорит, что какие-то вопросы действительно не обсуждались, то нет оснований, чтобы сразу не доверять ему. Похоже, они действительно теряют координацию, не очень знают, что им делать и куда идти. В последнее время видна большая растерянность, началось много импровизаций», — заявил Кагарлицкий.

«При этом нет четкого понимания, какие конкретно меры нужно принимать, как они сработают, каковы будут их последствия и в каких масштабах можно проводить эти реформы», — продолжил он.

В то же время уже на данном этапе разногласия не ограничиваются одним Минфином и Минтрудом, а переходят уже на общеполитический уровень, подчеркнул эксперт:

«Например, реформа пенсионной системы вызвала раздражение, как это ни парадоксально, в том числе и тех финансовых кругов, которые имели дело с накопительной частью пенсии. Таким образом, нет единодушия даже здесь».

В итоге можно утверждать, что в правящих кругах нарастает серьезная растерянность по вопросам дальнейших реформ, резюмировал политолог: «Думаю, что в возмущении Топилина нужно видеть как определенную игру, умысел, так и результат действительно неудачной импровизации Минфина. Сочетание одного и другого», — заключил эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Минфин РФ и Банк России разработали предложения по модернизации пенсионной системы РФ, согласно которой граждане смогут самостоятельно накапливать пенсию в НПФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов также подчеркивал, что новая пенсионная система в России может заработать «во второй половине 2017 года — начале 2018 года».

Читайте также: Силуанов: Граждане РФ смогут самостоятельно копить на пенсию

5 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил с критикой предложений Минфина и Центрального Банка о пенсионной реформе, при этом подчеркнув, что правительство не имеет решений о вводе с 2017 года каких-либо новых инструментов для добровольных пенсионных накоплений.

«Никакой новой пенсионной реформы нет. Зачем вводить общественность в заблуждение, называя предложения Минфина и ЦБ о переформатировании только накопительного компонента новой реформой? Такие предложения даже не обсуждались на уровне министерств», — цитирует пресс-служба министерства Максима Топилина.

Глава Минтруда также отметил, что предложения монетарных властей выглядят «странно» на фоне снижения доходов граждан.

Читайте также: «Если люди сами копят себе на пенсию, то зачем нужно государство?»



