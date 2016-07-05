Цюрих, Швейцария, 5 июля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила для жителей России специальную стоимость билетов на чемпионат мира 2018 года, цены на билеты опубликованы 5 июля в официальном микроблоге турнира в Twitter.

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Билет на матч группового этапа ЧМ-2018 обойдется жителю России как минимум в 1280 рублей, стоимость посещения матчей плей-офф составит от 2240 до 4480 рублей. Стоимость билета на матч, открывающий турнир, составит 3200 рублей. Наблюдать поединок команд за третье место граждане России смогут за 3808 рублей, а билет на финал обойдется в 7040 рублей.

При этом любителям футбола из других стран придется заплатить за билеты гораздо больше. Минимальная стомость билета для них составляет 105 долларов, а посетить финал турнира они смогут, заплатив от 455 до 1100 долларов. Посетить матчи Кубка конфедерации жители России смогут за 960 рублей, а иностранцы — за 70 долларов.

Продажа билетов на Кубок конфедераций начнется на сайте ФИФА в ноябре этого года. Летом 2017 года, по завершении Кубка конфедераций, стартует прием заявок на билеты на чемпионат мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, и Казань. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.