Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. За последние два дня шквалистый ветер повалил в Санкт-Петербурге более 50 деревьев. Основной штормовой удар пришелся на Курортный район, где ветер повалил 47 деревьев. В некоторых случаях для ликвидации последствий ветровала приходится прибегать к помощи МЧС. Об этом сегодня, 5 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870г

Сильный ветер, порывы которого достигают 18 м/с, продолжает валить деревья. Так, дерево, упавшее на Загородном проспекте и разбившее лобовое стекло автомобилю Mercedes, остановило движение трамваев и троллейбусов. Ствол, рухнувший на припаркованный автомобиль на 9-й Красноармейской улице, также надолго преградил путь автомобилистам.

Упавшее дерево заблокировало движение автомобилей на Приморском проспекте за Ушаковской развязкой. На Варшавской улице рухнувшим деревом накрыло Daewoo Matiz. Береза рухнула во дворе дома на улице Ткачей.

При этом прогнозы метеорологов неутешительные. В ближайшие три часа ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 22 м/с. Ночью и утром 6 июля местами ожидается сильный дождь. Сохранится западный, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

Как заверили в городском комитете по благоустройству, дорожники и садовники на время шторма будут работать в усиленном режиме. «В каждом районе Петербурга дежурят оперативные бригады. Садовники ведут мониторинг состояния деревьев в садах, парках и скверах. На участках, где поваленные деревья мешают проезду автомобилей или проходу пешеходов, упавшие стволы оперативно распиливают, а порубочные остатки вывозят. Деревья, упавшие в городских лесах, будут вывезены в ближайшие дни», — отметили в пресс-службе комитета.

В усиленном режиме продолжают работу и сотрудники специализированных дорожных предприятий, которые контролируют состояние водоотводных устройств.