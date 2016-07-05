Монако, 5 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев во время своего отпуска в Монте-Карло (Монако) устроили кутёж, потратив весьма крупную сумму на шампанское и кальяны. Спортсмены в общей сложности потратили на вино €250 тысяч. Об этом сообщил очевидец — посетитель ночного клуба, передаёт Life.

mikuratv Брызги шампанского

Отмечается, что вечеринка проходила в местном ночном клубе Twiga: здесь футболисты закали шампанское «Арман де Бриньяк» по цене €500 за одну бутылку. Спортсмены угостили шампанским других гостей клуба, заказав порядка 500 бутылок.

«Мы сидели с друзьями, а напротив нас — Мамаев и Кокорин в окружении девушек», — пояснил очевидец.

По его словам, сначала футболисты сидели за столом спокойно. «Затем стали выносить шампанское под гимн России, начали выбрасывать конфетти, зажгли бенгальские огни», — сказал он.

Ситуацию прокомментировал министр спорта России Виталий Мутко. По его словам, инцидент с российскими игроками будет учитываться при формировании состава новой сборной страны.

«Поведение многих людей, в том числе и кандидатов или игроков бывшей сборной будет обязательно учтено при подготовке сборной команды и формирования состава», — сказал он.