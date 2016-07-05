Москва, 5 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Россия сохранит лидирующую позицию на мировом рынке по экспорту пшеницы. Об этом сегодня, 5 июля, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на первом заседании правительственной комиссии по вопросам АПК, сообщается на сайте правительства РФ.

Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР Сбор зерна

По данным Минсельхоза, в 2016 году планируется собрать до 110 миллионов тонн зерна. «К 2030 году Россия может нарастить экспорт зерна до 50 млн тонн», — подчеркнул Ткачев.

«Это позволит, конечно, нам сохранить лидерские позиции на мировом рынке по экспорту пшеницы. В этом году нам удалось превзойти рекордные показатели предыдущего сезона и направить на экспорт почти 34 миллиона тонн зерна, в том числе 24,6 миллиона тонн пшеницы», — отметил глава Минсельхоза.

Напомним, экспорт зерновых и зернобобовых культур в закончившемся 2015−2016 сельхозгоду составил почти 33,9 миллиона тонн, в том числе экспорт пшеницы — 24,6 миллиона тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года постановлением правительства РФ была образована Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий и утверждено положение о ней. Её возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Одновременно подписанным постановлением была упразднена комиссия правительства по вопросам агропромышленного комплекса.