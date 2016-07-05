Вашингтон, 5 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Опасная бактерия, появившаяся в Мексиканском заливе, угрожает заразившимся людям потерей конечности или гибелью. Местные жители возлагают вину за возникновение микроорганизма на компанию ВР — владельца нефтяной платформы, взорвавшейся здесь шесть лет назад, пишет The Guardian.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

Заражение Vibrio vulnificus может произойти двумя способами, отмечает издание. Бактерия может попасть в организм человека через раны или царапины либо вместе с сырыми морепродуктами. Когда микроорганизм попадает в тело, он проникает в слой между кожей и мышцами, а затем высвобождает токсин, разрушающий ткани.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приводит данные о 97 случаях госпитализации людей, зараженных Vibrio, и 27 смертельных исходах. Однако по подсчетам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), гибель заразившихся происходит в половине случаев.

Как отмечает Ким Фарв, директор очистных сооружений в бухте Бэй Сент-Луис, до разлива нефти на платформе ВР проблем с Vibrio vulnificus не существовало.

С ним согласен житель Билокси Джоко Энгл, основавший в Facebook группу, где он рассказывает о своем заболевании— после заражения Vibrio нога мужчины увеличилась в два раза. По мнению Энгла, опасная бактерия размножилась в воде, загрязненной нефтью и химикатами.

Напомним, весной 2010 года на буровой платформе Deepwater Horizon, принадлежащей компании British Petroleum произошел взрыв. В результате за 152 дня в Мексиканский залив вылилось около 5 млн баррелей нефти, площадь нефтяного пятна составила 75 тыс. кв. км.