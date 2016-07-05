Из-за разлива нефти в Мексиканском заливе появилась бактерия-убийца
Вашингтон, 5 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Опасная бактерия, появившаяся в Мексиканском заливе, угрожает заразившимся людям потерей конечности или гибелью. Местные жители возлагают вину за возникновение микроорганизма на компанию ВР — владельца нефтяной платформы, взорвавшейся здесь шесть лет назад, пишет The Guardian.
Заражение Vibrio vulnificus может произойти двумя способами, отмечает издание. Бактерия может попасть в организм человека через раны или царапины либо вместе с сырыми морепродуктами. Когда микроорганизм попадает в тело, он проникает в слой между кожей и мышцами, а затем высвобождает токсин, разрушающий ткани.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приводит данные о 97 случаях госпитализации людей, зараженных Vibrio, и 27 смертельных исходах. Однако по подсчетам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), гибель заразившихся происходит в половине случаев.
Как отмечает Ким Фарв, директор очистных сооружений в бухте Бэй Сент-Луис, до разлива нефти на платформе ВР проблем с Vibrio vulnificus не существовало.
С ним согласен житель Билокси Джоко Энгл, основавший в Facebook группу, где он рассказывает о своем заболевании— после заражения Vibrio нога мужчины увеличилась в два раза. По мнению Энгла, опасная бактерия размножилась в воде, загрязненной нефтью и химикатами.
Напомним, весной 2010 года на буровой платформе Deepwater Horizon, принадлежащей компании British Petroleum произошел взрыв. В результате за 152 дня в Мексиканский залив вылилось около 5 млн баррелей нефти, площадь нефтяного пятна составила 75 тыс. кв. км.