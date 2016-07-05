Москва, 5 июля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. ФИФА признает необходимость специальных цен для российских болельщиков на билеты матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Международная федерация футбола на своей странице в «Твиттере».

udachny.ru Билеты

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о необходимости специальной ценовой категории на билеты для местных жителей на чемпионат мира по футболу из-за разницы в курсах валют. Ожидается, что цены билетов всех категорий объявят 5 июля.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин также сообщал журналистам, что четвертая ценовая категория на билеты для российских болельщиков будет утверждена безусловно.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России: Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.