Москва, 5 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в Мосгордуме заговорили о введении ограничительных мероприятий по реализации алкогольной продукции в столице. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»), необходимо ввести запрет на продажу алкоголя вблизи спортивных стадионов во время проведения футбольных матчей.

markusspiske Алкогольный коктейль

«Я поддерживаю краснодарских законодателей, которые предлагают мораторий на продажу алкоголя в 500-метровой зоне от спортивных и досуговых учреждений», — сообщила Святенко. По ее словам, вопросы продажи алкоголя и обеспечения безопасности во время проведения спортивных мероприятий 2018 года депутаты обсудят в осеннюю сессию.

В свою очередь, глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова («Единая Россия») сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что рекламу безалкогольного пива необходимо ограничить по телевидению и во время проведения спортивных мероприятий.

«Я отношусь с настороженностью такой рекламе, потому что люди не могут понять о каком пиве идет речь, об алкогольном или безалкогольном. Причем, у нас есть алкогольная стратегия, которая защищает рекламу всех алкогольных напитков. Я считаю, что это нарушение», — пояснила Стебенкова.

Как прокомментировал данные инициативы депутатов член ОП РФ, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, вопрос ограничения реализации и рекламы алкоголя решается на федеральном, а не на региональном уровне. Эксперт подчеркнул, что предложения столичных парламентариев не являются реализуемыми в связи с тем, что ранее депутатами Госдумы РФ был принят закон, разрешающий рекламу пива в СМИ и на спортивных стадионах до 2019 года.

«Инициатива-то, конечно, правильная и актуальная. Но саму рекламу вернули на временные промежутки. Я считаю, что это плохо, да. Но закон принят. Поэтому это можно назвать нереализуемой практикой и хорошим информационным пиаром депутатов», — считает Хамзаев.

Напомним, ранее с предложением ввести мораторий на продажу алкогольной продукции выступили власти Краснодара. Так, предлагается отказаться от продажи спиртных напитков вблизи важных социальных объектов.

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Отметим, что депутаты Мсогордумы неоднократно поднимали тему запрета алкогольной продукции. В 2015 году был принят московский закон, согласно которому ввелись ограничения в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. А в 2016 году парламентарии обсуждали вопрос внедрения нормативно-правового регулирования розничной торговли алкоголя в магазинах, находящихся в многоквартирных жилых домах.