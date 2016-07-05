Будапешт, 5 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Президент Венгрии Янош Адер назначил дату референдума, на котором граждане страны смогут решить, согласны ли они с решением руководства Европейского союза установить для Венгрии квоту на количество беженцев. Плебисцит состоится 2 октября 2016 года, сообщает венгерское информационное агентство MTI.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Референдум предусматривает ответ на вопрос: «Хотите ли вы разрешить Евросоюзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания?».

Напомним, что в феврале 2016 года провести такой референдум предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он выразил мнение, что ЕС не может принуждать Венгрию участвовать в распределении беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что власти Венгрии планируют закрыть крупнейший из оставшихся центров приёма беженцев, расположенный в городе Бичке недалеко от Будапешта.

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