Лондон, 5 июля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Банки США и Соединенного Королевства потеряют до $165 млрд в результате выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

К такому выводу пришли экономисты из Университета Нью-Йорка, которые создали модель анализа устойчивости крупнейших финансовых институтов. С ее помощью оценивается то, что произойдет с банками в случае стресса. Модель фиксирует, какое количество собственного капитала нужно добавить, чтобы избежать стрессовой ситуации.

Согласно этой модели, банки и до этого были менее устойчивы, чем демонстрировали официальные стресс-тесты. Так, на 31 мая, по оценкам экспертов, крупнейшие банки в США, Великобритании, ФРГ и Италии (обладающие активами на $500 млрд) также обладают совместным недостатком капитала в $998 млрд.

После голосования в Соединенном Королевстве этот недостаток возрос на $165 млрд. Для британских банков такая ситуация связана с неопределенностью, вызванной выходом из Евросоюза, который может подорвать темпы экономического роста, в результате чего физическим лицам и компаниям будет сложнее выплачивать долги банкам.

Для банков Франции и Италии пессимизм связан с озабоченностью темпами роста уже в самом ЕС, а также возможностью того, что избиратели стран ЕС могут решить последовать примеру Великобритании.